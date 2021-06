WOCHENAUSBLICK: Rekord in der Woche von Fed-Entscheid und großem Verfall möglich

11.06.2021, 16:51 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften in der neuen Woche wahrscheinlich weiterhin "vorsichtig optimistisch" bleiben. So, wie der Dax am vergangenen Montag mit kleinen Schritten auf ein Rekordhoch von 15 732 Punkten kletterte, könnte es weitergehen. Denn: Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldschleusen weit geöffnet gelassen hat, dürfte auch die US-Notenbank (Fed) vorerst alles beim Alten lassen und ihre extrem lockere Geldpolitik beibehalten.

Ansonsten steht wohl eine weitere eher ruhige Woche bevor, in der die Börsen am Freitag jedoch womöglich etwas kräftiger aufgemischt werden könnten. Am so genannten großen Verfallstag laufen an den Terminbörsen Optionen und Futures auf Aktienindizes und einzelne Aktien aus, was zu zeitweise deutlicheren Schwankungen führen kann. Zuvor könnten noch ein paar Stimmungs- und Konjunkturdaten zum Monat Mai Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie kommen vor allem aus den USA, aber auch aus China.

"Die Liquiditätsschwemmen der Notenbanken sind nach wie vor Wasser auf die Mühlen der Anleger", konstatiert Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Daher rücke die nächste psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten im Dax zunehmend in den Blick, auch wenn "angesichts der fulminanten Dax-Rally die Anleger zwischendurch auch mal Kasse machen könnten".

Wenn die Fed am Mittwoch über die Leitzinsen entscheidet und sich auch zur Inflation, dem Arbeitsmarkt und ihrer Geldpolitik äußert, sollten Überraschungen ausbleiben, erwarten die Marktteilnehmer mehrheitlich. Schließlich sehen die obersten Währungshüter der USA die aktuelle Inflationsentwicklung nicht als bedrohlich an, sondern als vorübergehende Preiserhöhungen nach dem Wiederöffnen der coronabedingt lahmgelegten Wirtschaft. Ihr Fokus bleibt daher vor allem auf dem Arbeitsmarkt, zumal im Mai immer noch 7,6 Millionen Menschen weniger in Beschäftigungsverhältnissen waren als vor der Pandemie, wie Volkswirt Edgar Walk von Metzler Asset Management betont.

Dass die Finanzmarktakteure den Einschätzungen der Fed bislang folgten und die aktuell hohe Inflation ebenfalls nur als vorübergehend einstuften, zeigt sich Walk zufolge am US-Anleihemarkt, wo die Renditen von Staatsanleihen trotz steigender Inflation zuletzt fielen. Ein böses Erwachen könnte ihm zufolge jedoch drohen, wenn die Inflation über einen längeren Zeitraum entgegen den Erwartungen hoch bleibt.

Analyst Jonathan Jayarajan von der Deutschen Bank verweist darauf, dass es am Mittwoch außerdem spannend sein dürfte, ob Fed-Präsident Jerome Powell seine Wortwahl zum Thema Inflation ändern werde. Und Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank wartet darauf, ob womöglich weitere Sitzungsteilnehmer ihre Erwartungen für den optimalen Leitzinspfad anheben werden. "Im März erwarteten bis Ende 2022 lediglich vier der 18 Gouverneure und Fed-Präsidenten höhere Leitzinsen. Bis Ende 2023 gingen sieben Sitzungsteilnehmer von höheren Zinsen aus", erinnert er.

Unter den Konjunkturdaten dürften vor allem die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion im Mai von Interesse sein, die für die USA am Dienstag und für China am Mittwoch veröffentlicht werden. In den USA sprechen laut Metzler-Volkswirt Walk alle Frühindikatoren für eine hohe Investitionsneigung der Unternehmen und damit für einen tragfähigen Aufschwung in den USA. Da die Konjunkturdaten dennoch von Monat zu Monat schwankten, "darf man umso gespannter sein auf die neuesten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion am Dienstag sowie auf den Philadelphia-Fed-Index am Donnerstag", schrieb er. Der so genannte Philly-Fed-Index misst das Geschäftsklima in der Region Philadelphia und gehört zu den wichtigen wirtschaftlichen Frühindikatoren der USA.

In China, so Walk, ziele die Regierung indes aktuell darauf ab, die Schulden abzubauen, was in der Regel auf Kosten des Wachstums gehe. Daher seien auch dort die Einzelhandels- und Industriedaten von großem Interesse, da sie erste Hinweise geben dürften, wie stark Chinas Wirtschaft durch den Schuldenabbau belastet werde.

Unternehmensseitig könnten die Zahlen des Autoherstellerverbandes Acea zu den Pkw-Neuzulassungen im Mai am Donnerstag in den Blick rücken. Am Freitag werden nach dem Auslaufen der Futures und Optionen außerdem die Indizes neu zusammengesetzt. Im Dax wird alles beim Alten bleiben, bevor er im September dann von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt wird. In den MDax der mittelgroßen Werte wird nach Börsenschluss die Online-Autoplattform Auto1 aufgenommen. Sie ersetzt dort den Wafer-Hersteller Siltronic, der in den SDax wandert, wo es zudem weitere Änderungen geben wird./ck/jsl/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---