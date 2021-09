Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag und vor allem in Moskau

01.09.2021, 18:34 Uhr | dpa-AFX

RAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Mittwoch die Handelsplätze in Prag und vor allem in Moskau der wieder aufgehellten Stimmung an den weltweit wichtigsten Aktienmärkten angeschlossen.

Der tschechische Leitindex PX in Prag ging mit einem Aufschlag von 0,48 Prozent bei 1290,25 Punkten aus dem Handel. Unter den schwer gewichteten Titeln schlossen Aktien aus dem Finanzsektor höher. So gewannen die Anteilsscheine der Moneta Money Bank 1,89 Prozent.

An der Budapester Börse gab der Bux um 0,04 Prozent auf 51 946,96 Zähler nach. Unter den dort schwer gewichteten Indexwerten wiesen MTelekom mit plus 0,70 Prozent die größte Kursveränderung aus.

Konjunkturseitig standen in Ungarn Wachstumsdaten auf dem Programm. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im zweiten Quartal wie von Experten erwartet um 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Erste-Group-Analysten erhöhten gleichwohl ihre Jahresprognose für das BIP-Wachstum von 6,9 Prozent auf 7,5 Prozent.

In Warschau ging es für den polnischen Leitindex Wig-20 um 0,13 Prozent auf 2371,16 Punkte nach oben. Der breiter gefasste Wig bewegte sich mit plus 0,09 Prozent auf 70 995,66 Zähler ebenfalls nur wenig.

Aufschläge waren überwiegend bei Bankenaktien zu sehen. So stiegen die Wertpapiere von Alior um zwei Prozent und die von PKO Bank um anderthalb Prozent. Gefragt waren zudem die Titel des IT-Konzerns Asseco, die um mehr als sechs Prozent anzogen.

Der RTS-Index in Moskau schloss mit einem Plus von 1,84 Prozent bei 1715,09 Punkten, nachdem er sich am Vortag noch kaum von der Stelle bewegt hatte.