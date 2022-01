Aktien New York Ausblick: Dow schwächer und Nasdaq stabil erwartet

31.01.2022, 14:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte es zum Handelsauftakt am Montag schwankungsreich weitergehen. Nach einer überraschenden Rally am Freitag, die besonders den zuletzt stark gebeutelten Technologiewerten neue Aufwärtsimpluse gab, wird die Wall Street nun etwas schwächer erwartet, während die Nasdaq-Börsen sich stabil halten oder sogar noch etwas zulegen könnten.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Start 0,6 Prozent tiefer auf 34 530 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird unverändert bis minimal höher erwartet.

Obwohl die Nasdaq in der vergangenen Woche noch ein knappes Wochenplus erzielt habe, bleibe die Lage an der US-Technologiebörse angespannt, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Eine Bodenbildung aus technischer Sicht stehe immer noch aus. "Der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen dürfte weiter der Inflationsentwicklung gelten", erwartet er. Von ihr sei das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels der US-Notenbank Fed abhängig.

Unter den Einzelwerten stehen mit Alphabet und AMD am Dienstag, der Facebook-Mutter Meta am Mittwoch oder Amazon am Donnerstag - alle nach Handelsschluss - weitere weltweit stark beachtete Konzerne mit ihren Quartalsberichten und Ausblicken im Fokus. Dagegen beginnt die Woche unternehmensseitig erst einmal recht ruhig.

Die Musik spielt eher in Nebenwerten. So büßten Citrix vorbörslich leicht ein. Elliott Investment Management und Vista Equity Partners wollen den Softwarehersteller für 16,5 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Blackberry traf mit Catapult IP Innovations eine Vereinbarung über den Verkauf von Patenten, was die Aktien vorbörslich über einen Abschlag von 5 Prozent belastete. Wie der Hersteller von Sicherheitssoftware mitteilte, wird er im Wesentlichen alle seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Patente für 600 Millionen Dollar an Catapult veräußern. Catapult ist eine Zweckgesellschaft, die zum Erwerb der BlackBerry-Patente gegründet wurde. Zudem teilte das Unternehmen mit, es werde eine Rücklizenz für die verkauften Patente erhalten, die sich hauptsächlich auf mobile Geräte, Messaging und drahtlose Netzwerke beziehe.

Beyond Meat zogen indes um fast 5 Prozent an und profitierten von einem positiven Analystenkommentar der britischen Großbank Barclays. Analyst Benjamin Theurer stufte Beyond Meat von "Underweight" auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel von 70 auf 80 Dollar an. Der Barclays-Experte sieht beträchtliches Wachstumspotenzial in neuen Geschäftskanälen. Dies gelte in den USA über den Konsumenten-Einzelhandel hinausgehend und auch im internationalen Segment. Der Wettbewerb in der veganen Fleischersatz-Branche dürfte laut Theurer zwar steigen, er sehe aber inzwischen mehr Positives als Negatives bei Beyond Meat.