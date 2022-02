Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Moskau und Warschau - Verluste in Budapest

01.02.2022, 18:34 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Dienstag die Handelsplätze in Prag und Budapest nicht der positiven Stimmung an den europäischen Leitbörsen angeschlossen. In Moskau und in Warschau hingegen wurden Gewinne verzeichnet.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 1414,06 Punkten. Dabei hatten Konjunkturdaten aus der tschechischen Wirtschaft positiv überrascht. Vorläufigen Zahlen zufolge wuchs diese im vierten Quartal um 3,6 Prozent. Laut den Experten von Erste Group lag das Wachstum damit deutlich über den Einschätzungen.

Bei den Einzelwerten in Prag gab es nur wenig Bewegung. Für die Aktien der österreichischen Erste Group ging es um 0,7 Prozent nach oben, während die Papiere der Moneta Money Bank Verluste in der gleichen Größenordnung verbuchten.

Am ungarischen Aktienmarkt fielen die Abschläge noch etwas deutlicher aus. Der Bux gab um 0,90 Prozent auf 52 959,27 Punkte nach. Dabei zogen vor allem klare Verluste bei den Indexschwergewichten Mol und OTP Bank den Leitindex ins Minus.

In Warschau hingegen gab es Gewinne. Der polnische Leitindex Wig-20 schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 2224,28 Punkten und der breiter gefasste Wig legte um 0,82 Prozent auf 67 972,26 Zähler zu. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien des Online-Händlers Allegro mit plus 3,3 Prozent und die Papiere des Bergbaukonzerns KGHM mit plus 2,3 Prozent.

Deutliche Aufschläge verbuchte am Dienstag der Moskauer Aktienmarkt. Der RTS-Index schloss 1,56 Prozent fester bei 1457,64 Punkten. Bereits zum Wochenauftakt war es für russische Aktien klar nach oben gegangen.