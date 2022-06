Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax testet erneut 14 600-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Pfingstmontag im dĂŒnnen Feiertagshandel auf ein Hoch seit Ende MĂ€rz gestiegen. Mit RĂŒckenwind von den Asien- Börse n erreichte der deutsche Leitindex in den Anfangsminuten 14 607 Punkte und testete so erneut die Marke von 14 600 ZĂ€hlern, an der er seit Anfang April mehrfach abgedreht war. Erneut fehlte ihm aber die Kraft, sich darĂŒber zu etablieren. Zuletzt notierte er mit 14 573,25 Punkten noch 0,78 Prozent im Plus. Der MDax legte zeitgleich 0,63 Prozent auf 30 415,53 Punkte zu. Der EuroStoxx gewann gut ein Prozent.