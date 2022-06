Aktien Frankfurt Schluss: Dax erstmals seit März über 14 700 Punkten

Im Dax geh├Ârten die Spitzenpl├Ątze vor allem Aktien ehemaliger Corona-Profiteure. Noch vor Zalando, die um 3,9 Prozent stiegen, und Hellofresh mit plus 6,8 Prozent, waren die Aktien von Delivery Hero trotz des frisch besiegelten Abstiegs aus dem Dax gr├Â├čter Index-Gewinner mit plus 9,4 Prozent. Hier spielten vor allem Konsolidierungsfantasien eine Rolle, Berichten zufolge haben Grubhub-Gr├╝nder Matt Maloney sowie die Beteiligungsgesellschaft General Atlantic Interesse an dem US-Essenslieferdienst Grubhub, den 2020 Just Eat Takeaway erworben hatte.

Die am Freitag nach B├Ârsenschluss bekannt gegeben ├änderungen innerhalb der Dax-Familie, die in zwei Wochen umgesetzt werden, hatten kaum Kurseinfluss. Es hatte so gut wie keine ├ťberraschungen gegeben. Wie erwartet wird in K├╝rze Beiersdorf in den Dax zur├╝ckkehren. Die Titel des Konsumg├╝terherstellers legten um 1,0 Prozent zu.

Der Eurokurs gab nach. Die Gemeinschaftsw├Ąhrung kostete am fr├╝hen Abend 1,0699 US-Dollar. Die Europ├Ąische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,0726 (Freitag: 1,0730) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9323 (0,9320) Euro.