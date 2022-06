Aktien New York Schluss: Leichte Erholung nach Rückschlag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-B├Ârsen haben nach ihrem Ende letzter Woche erlittenen R├╝ckschlag wieder etwas zugelegt. Positive Impulse kamen am Montag aus China: Die gelockerten Covid-19-Beschr├Ąnkungen in den Metropolen Shanghai und Peking sch├╝rten Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft. Gleichwohl n├Ąhrten diese Erwartungen auch wieder die j├╝ngsten Inflations- sowie Zinserh├Âhungssorgen, so dass die anf├Ąnglich noch deutlichen Aufschl├Ąge im Handelsverlauf merklich zusammenschmolzen.