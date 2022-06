Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erneut von Zinssorgen beeinträchtigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Pfingstmontag macht der Dax am Dienstag wieder einen RĂŒckschritt. Der deutsche Leitindex fiel nach einer halben Handelsstunde um 0,66 Prozent auf 14 557,27 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn getrieben von Corona-Lockerungen in China das höchste Niveau seit Ende MĂ€rz erreicht hatte. Der MDax verlor am Dienstag 0,55 Prozent auf 30 373,03 ZĂ€hler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx gab in einem Ă€hnlichen GrĂ¶ĂŸenbereich nach.