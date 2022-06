B├Ârsen News Aktien New York Ausblick: Vorsicht dominiert wieder - Verluste erwartet Von dpa-afx 08.06.2022 - 15:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- B├Ârse n steuern am Mittwoch auf einen schw├Ącheren Auftakt zu. Nach Kursgewinnen in dieser Woche setzt sich damit das j├╝ngste Auf und Ab an der Wall Street fort. Die Sorge vor einer konjunkturellen Abk├╝hlung treibt Anleger um - gepaart mit der Furcht, dass die Notenbanken im Kampf gegen die hohe Teuerung die Zinsen zu stark erh├Âhen k├Ânnten.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt zur Wochenmitte mit knapp einem halben Prozent im Minus bei 33 020 Z├Ąhlern. Mit ├Ąhnlichen Abschl├Ągen wurde der technologiewertelastige Nasdaq 100 erwartet.

Die Europ├Ąische Zentralbank (EZB) d├╝rfte an diesem Donnerstag die Zinswende f├╝r Juli in der Eurozone einl├Ąuten und zugleich das Ende ihrer Wertpapierk├Ąufe beschlie├čt. Die n├Ąchste Zinsentscheidung der Fed folgt in der kommenden Woche. Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die Inflation die Zinsen bereits deutlich erh├Âht und dabei den Kurs zuletzt noch versch├Ąrft. Frische Inflationsdaten aus den USA werden am Freitag ver├Âffentlicht.

Die Nervosit├Ąt an den M├Ąrkten ist hoch - und die Kursschwankungen ebenso. So hatte sich am Vortag an der Wall Street noch nach anf├Ąnglichen Verlusten eine freundlichere Stimmung durchgesetzt, womit die wichtigsten Indizes mit weiteren Gewinnen an die Kurserholung zum Wochenauftakt ankn├╝pfen konnten.