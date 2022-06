Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor EZB-Entscheid mit weiteren Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den geldpolitischen Signalen der EuropÀischen Zentralbank (EZB) steuert der Dax am Donnerstag auf den dritten klaren Verlusttag in Folge zu. Der deutsche Leitindex sackte in der ersten Handelsstunde kurz unter die Marke von 14 300 Punkten und damit auf ein Monatstief. Zuletzt verlor er dann noch 0,78 Prozent auf 14 334,02 Punkte. Der MDax unterschritt die Marke von 30 000 Punkten, indem er 0,87 Prozent auf 29 917,04 ZÀhler verlor. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stand unter Druck.

Anleger blicken am Donnerstag ehrfĂŒrchtig auf das, was bis zum Wochenende noch passiert. Am Freitag werden frische US-Verbraucherpreisdaten erwartet, zuvor aber dĂŒrfte die EZB wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Aller Voraussicht nach wird die Notenbank am Nachmittag im Rahmen ihrer Sitzung das Ende ihrer Netto-AnleihekĂ€ufe verkĂŒnden. DarĂŒber hinaus rechnen Volkswirte mit Signalen fĂŒr einen ersten Zinsschritt im Juli. Es wĂ€re die erste Erhöhung des Leitzinses seit mehr als einem Jahrzehnt.