Aktien Frankfurt Schluss: EZB-Zinssignale verstärken Druck auf Aktien

Zu den positiven Erscheinungen am Markt zĂ€hlten die an der MDax-Spitze 4,2 Prozent höheren Beiersdorf-Papiere . FĂŒr Schwung sorgten optimistische Umsatzsignale des KonsumgĂŒterkonzerns, der demnĂ€chst wieder im Dax vertreten sein wird.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,70 Prozent auf 3724,45 Punkte. Ähnlich schwach schlossen die Leitbörsen in Paris und London. In New York stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa ein halbes Prozent tiefer.