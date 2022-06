Immobilienbranche leidet unter Zinswende

"Zur Jahreswende betrug der reprĂ€sentative Zinssatz fĂŒr eine Hypothek mit 10-jĂ€hriger Zinsbindung lediglich 1 Prozent", erklĂ€rte Moritz Kraemer, Chefvolkswirt und Research-Leiter der LBBW zuletzt in einer Studie. "Seither sind die Finanzierungskosten auf 2,8 Prozent geklettert, so hoch wie seit 2014 nicht mehr."

In der Studie hatte er sich dem Thema Immobilienpreise in Zeiten der Zinswende gewidmet. In der vergangenen Dekade hĂ€tten sie sich ungefĂ€hr verdoppelt, so Kraemer. Trotz gestiegener Risiken hĂ€lt er aber eine "neue Ära fallender Hauspreise" auf breiter Front fĂŒr unwahrscheinlich. Im Inflationsschutz sieht er ein Argument fĂŒr Anlagen in Immobilien.