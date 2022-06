WOCHENAUSBLICK: Weiterer Kursrutsch könnte Chance zum Einstieg bieten

Dass am Mittwoch die US-Notenbank (Fed) ihren geldpolitischen Straffungskurs zur Eind├Ąmmung der Inflation fortsetzen wird, gilt unter Experten als ausgemacht. Commerzbank-├ľkonom Christoph Balz geht davon aus, dass die Fed ihren Leitzins wie schon auf der letzten Sitzung um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. "Diskussionen ├╝ber eine m├Âgliche Zinspause im September halten wir wegen der hartn├Ąckigen Inflationsprobleme f├╝r realit├Ątsfern", schrieb er. Neben der Zinssitzung in den Vereinigten Staaten stehen zudem am Donnerstag die Zinsentscheide der schweizerischen und britischen sowie am Freitag der japanischen Zentralbank auf der Agenda.

Bedeutung kommt dar├╝ber hinaus den Einzelhandelsums├Ątzen in China und den USA f├╝r den Monat Mai zu. Sie werden zur Wochenmitte ver├Âffentlicht und k├Ânnten Aufschluss dar├╝ber geben, inwieweit die stark steigenden Preise die Konsumlaune der Verbraucher d├Ąmpft. In Deutschland steht mit den ZEW-Konjunkturerwartungen einer der ersten Fr├╝hindikatoren f├╝r den Monat Juni am Dienstag im Kalender. "Inzwischen scheint die Zuversicht wieder zuzunehmen, wohl auch weil bisher Risikoszenarien wie ein vollst├Ąndiger Stopp der russischen Energielieferungen ausgeblieben sind", schrieb Commerzbank-Experte Balz.