WOCHENAUSBLICK: Inflationsängste und Notenbanken geben Dax die Richtung vor

Neben dem Handeln der US-W√§hrungsh√ľter kommt in der neuen Woche auch den Einzelhandelsums√§tzen in China und den USA f√ľr den Monat Mai Bedeutung zu. Sie werden zur Wochenmitte ver√∂ffentlicht und k√∂nnen Aufschluss dar√ľber geben, inwieweit die stark steigenden Preise die Konsumlaune der Verbraucher bereits d√§mpft. In Deutschland steht mit den ZEW-Konjunkturerwartungen einer der ersten Fr√ľhindikatoren f√ľr den Monat Juni am Dienstag im Kalender. "Inzwischen scheint die Zuversicht wieder zuzunehmen, wohl auch weil bisher Risikoszenarien wie ein vollst√§ndiger Stopp der russischen Energielieferungen ausgeblieben sind", schrieb Commerzbank-Experte Balz.

F√ľr Bewegung am Aktienmarkt wird dann am Freitag wohl auch der gro√üe Verfallstag an den B√∂rsen sorgen. Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminb√∂rsen laufen dann aus. Vom "gro√üen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen B√∂rsianer dann, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Zu diesen Terminen k√∂nnen Aktienkurse und Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten sp√ľrbar schwanken. Hinter diesen Bewegungen stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategesch√§fte abl√§uft. Vor allem gr√∂√üere Fonds- oder Verm√∂gensverwalter versuchen vorher die aktuellen Kurse in Richtung jener Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminb√∂rse engagiert sind./ajx/ag/mis

--- Von Achim J√ľngling, dpa-AFX ---