Die Unruhe der Anleger kann er durchaus nachvollziehen. "Es lĂ€sst Zweifel daran, ob die Fed die inflationĂ€ren Prozesse wie gewĂŒnscht in den Griff bekommt", so Kater. Dass nun weitere Notenbanken, wie die Schweizer Notenbank dem Beispiel der Fed folgen, setzt die MĂ€rkte weiter unter Druck.

Denn die Finanzwelt sieht darin vor allem ein Signal: Auch die Schweizer Notenbank scheint Zweifel an der WiderstandsfĂ€higkeit der Schweiz zu haben. "Es gab zwar Spekulationen, dass die SNB von ihren deutlich negativen Zinsen abrĂŒcken könnte", sagte Rabobank-Anlagestrategin Jane Foley. "Der heutige Zinsschritt ist dennoch eine große Überraschung."

Rohstoffpreise fallen

Als Reaktion hierauf wertete die Schweizer WĂ€hrung massiv auf. Dollar und Euro verloren im Gegenzug zeitweise jeweils rund zwei Prozent und steuerten auf den grĂ¶ĂŸten Tagesverlust seit etwa sieben Jahren zu. Der Aktienindex SMI fiel um bis zu 3,2 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 10.441,62 Punkten.

Die allgemeinen RezessionsĂ€ngste spiegelten sich unter anderem in fallenden Rohstoffpreisen wider. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee und das Industriemetall Kupfer verbilligten sich um jeweils etwa 1,5 Prozent auf 116,85 Dollar je Barrel (159 Liter) beziehungsweise 9.079 Dollar je Tonne.

Gaspreis steigt wegen russischer Gasdrosselung

Der Gaspreis entwickelte sich gegensĂ€tzlich. Der europĂ€ische Erdgas-Future stieg um 28 Prozent auf 146 Euro je Megawattstunde. Das liegt allerdings nicht an einem optimistischen Markt, sondern vielmehr an den reduzierten Gaslieferungen aus Russland an Deutschland. Der Kreml hatte am Donnerstag sogar in Aussicht gestellt, die Lieferungen ĂŒber die wichtigste Pipeline, Nord Stream 1, zeitweise gĂ€nzlich auszusetzen.

"Dadurch wird es immer schwieriger, die Lager vor dem kommenden Winter wieder aufzufĂŒllen", warnte Analyst Tom Marsec-Manser vom Datenanbieter ICIS. Das belastete auch die BASF-Aktie stark. Das Papier verlor am Donnerstag mehr als sechs Prozent an Wert – die Chemiebranche ist einer der Industrien in Deutschland, die am stĂ€rksten von Erdgas abhĂ€ngig ist.

Anleger verlieren Geduld mit strauchelnden Aktien

Ansonsten standen vor allem Online-ModehĂ€ndler unter Druck, nachdem Asos eine Gewinnwarnung veröffentlicht und Bohoo einen UmsatzrĂŒckgang bekannt gegeben hatte. Die Anleger scheinen angesichts der Wirtschaftslage nur wenig Geduld mit strauchelnden Unternehmen zu haben.

"Wenn wir es mit einer Rezession zu tun bekommen oder das Wachstum abrupt stoppt, werden die Gewinnerwartungen noch weiter zurĂŒckgehen", prognostizierte Anlagestratege Rupert Thomson vom Vermögensverwalter Kingswood.