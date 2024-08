Animationsfilm treibt Disney-Gewinn

Zum Erfolg beigetragen hat auch der Erfolg des Animationsfilms "Inside Out 2" (deutscher Titel: „Alles steht Kopf“). Mit 626 Millionen US-Dollar Einspielergebnis allein in den USA steht er an der Spitze der amerikanischen Kinocharts. Mit "Inside Out 2" nahm Disney aus dem weltweiten Ticketverkauf 1,6 Milliarden Dollar ein. Der Science-Fiction-Film "Deadpool & Wolverine" spülte bereits mehr als 850 Millionen Dollar in die Kassen.