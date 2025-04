Dax sackt ab – alle Branchen unter Druck

Gold als sicherer Hafen auf Allzeithoch

Anleger flüchteten aus Aktien und investierten vermehrt in Staatsanleihen und Edelmetalle, die als sichere Anlagen gelten. Besonders stark gefragt war Gold. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) stieg in der Nacht auf Donnerstag an der Börse in London zeitweise auf das Rekordhoch von 3.167,84 US-Dollar. Zwar kam es anschließend zu Gewinnmitnahmen, doch zuletzt lag der Preis mit rund 3.128 Dollar immer noch auf sehr hohem Niveau.