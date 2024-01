US-Dollar stark wie gewohnt

In der Fußball-Bundesliga schickt sich Bayer Leverkusen an, den Bayern erstmals seit dem Jahr 2013 den Titelgewinn zu verderben, nachdem vergangene Saison Borussia Dortmund auf der Zielgeraden an den eigenen Nerven gescheitert war. Am Währungsmarkt ist ein wesentlicher Grund für die jahrelange Dollardominanz die überraschend robuste Verfassung der US-Wirtschaft.