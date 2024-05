Was hat er gekauft und warum? Was fliegt aus dem Depot? Und überhaupt die Performance? Anleger auf der ganzen Welt kleben an seinen Lippen, warten gespannt auf seine regelmäßigen Aktionärsbriefe und lesen überhaupt alles, was über ihn geschrieben wird: Warren Buffett ist so eine Art Popstar der Finanzwelt. Mittlerweile ist er 93 Jahre alt, seiner Popularität tut das keinen Abbruch.