Heidi Klum hat in ihrer Karriere viel Geschick bewiesen und profitiert vom Glück der frühen Geburt. Denn als sie 1992 bei Thomas Gottschalk in einer Show entdeckt wurde, waren Models nicht nur jung und attraktiv, sondern auch echt.

Entwicklung mit Risiken

KI findet also immer mehr Anwendung und man sieht zugleich, dass sie nicht immer extrem komplex daherkommen muss. Künstliche Models sind im Grunde nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Computer-gestützten Möglichkeiten. Schon 2018 hat Mango begonnen, Künstliche Intelligenz in ihre Plattformen einzuarbeiten, bloß war es damals noch kein großes Börsenthema. Genau darin liegt aber das gegenwärtige Risiko. Die Tech-Aktien haben eine Menge zu bieten. "Man darf fragen, ob es genug ist, um die immensen Erwartungen Quartal für Quartal zu übertreffen", fragt Franz-Georg Wenner von Indexradar.

Glorreiche Sieben schwächeln

Sieben Billionen Dollar Verlust

So waren die Glorreichen Sieben mit ihrer KI-Fantasie lange Zeit die Treiber der Rallye und erweisen sich jetzt als Achillesferse des Marktes. Seit Mitte Juli haben die sieben Unternehmen rund zwei Billionen Dollar an Börsenwert verloren.

Gute Zahlen sind nicht mehr gut genug

Jetzt zählen Fakten, nicht Versprechungen und teure Visionen. Der Markt will Gewinne und Ausblicke sehen, die über den Prognosen liegen. Das hat sich auch bei Alphabet gezeigt. Die Google-Mutter hat viel Geld in ihre KI-Infrastruktur investiert, aber die Gewinne sprudeln noch nicht. Stattdessen ist Geduld gefragt, eine Tugend, die nicht zum jüngsten KI-Hype an der Börse passt. Bis sich die Investitionen in KI auszahlen, könnte noch Zeit vergehen.