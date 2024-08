Anleihen immer beliebter

Der Anleihehandel kommt in Deutschland immer mehr in Schwung. Der "Smartbroker" bietet mittlerweile zum Beispiel 40.000 deutsche und internationale Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen an. Wer ab einer Summe von 500 Euro über den Börsenplatz Gettex in München agiert, spart sämtliche Gebühren.