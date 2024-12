Kopiert News folgen

Der Deutsche Aktienindex hat einen Rekord von 20.000 Punkten geknackt. Endlich! Doch für deutsche Anleger hat das wenig Bedeutung – hoffentlich.

Der 3. Dezember 2024 wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem der Deutsche Aktienindex Dax das erste Mal in seiner Geschichte über 20.000 Punkte stieg. Champagner-Korken sind auf dem Frankfurter Börsenparkett zwar nicht geknallt, aber die Freude war trotzdem groß.

Wie viel Geld haben Sie im Dax investiert? Wie viele deutsche Aktien, wie viele Standardwerte haben Sie im Depot? Und wie hoch ist ihr Anteil im Portfolio?

In meinem Depot spielt der Dax keine Rolle. Ich investiere breit gestreut in börsennotierte Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs). Dabei setze ich auf Indizes aus der MSCI-World-Familie, beispielsweise auf den MSCI World Quality oder den MSCI World Value. Ich investiere also in Qualitätsaktien und Substanzwerte à la Warren Buffett. Lesen Sie hier, wie ETFs funktionieren.

Diese internationalen Indizes werden nach Marktkapitalisierung zusammengestellt. Die wertvollsten börsennotierten Aktien nehmen im Index den größten Anteil ein. Und die stammen aus den USA oder Asien, nicht aus Deutschland. Und das ist auch gut so.

Microsoft oder Apple sind mehr wert als 40 Dax-Konzerne

Der deutsche Aktienmarkt ist winzig. Selbst im Weltaktienindex MSCI World, der sich aus gut 1.500 Aktien aus 23 Ländern zusammensetzt, haben deutsche Aktien nur einen verschwindend geringen Anteil. Im Factsheet des Indexanbieters MSCI ist Deutschland nicht einmal mehr separat ausgewiesen, hat also einen Anteil von weniger 2,5 Prozent. Uns deutschen Anlegern kommt der hiesige Aktienmarkt irgendwie größer und relevanter vor. Aber mit Blick auf ihren Börsenwert sind unsere Großkonzerne eher winzig.

Der gesamte Dax kommt auf eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Euro; das schaffen an der Wall Street auch einzelne Technologieunternehmen. Sie sind sogar sehr viel wertvoller: Microsoft ist umgerechnet etwa 3,07 Billionen Euro wert, Apple kommt sogar auf 3,47 Billionen Euro – jeweils deutlich mehr als alle 40 Dax-Konzerne gemeinsam. So viel zur Relevanz unseres Aktienmarktes.

Zum Glück haben das in den vergangenen Jahren immer mehr deutsche Anleger erkannt. Gehörten früher die deutschen Autobauer und andere Dax-Konzerne regelmäßig zu den Lieblingsaktien der hiesigen Investoren, sind es heute längst die großen Technologiekonzerne und andere internationale Konzerne.

Risikostreuung bedeutet eben nicht nur, auf viele einzelne Titel aus vielen verschiedenen Branchen zu setzen, sondern auch sehr international zu investieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir deutsche Aktien meiden sollten. Im Gegenteil. Es gibt viele sehr erfolgreiche Unternehmen aus Deutschland, die an der Börse zuletzt auch eine wahre Kursrakete gezündet haben.

Dax-Rekorde trotz Wirtschaftsflaute

Womit wir wieder beim Dax-Rekord und den magischen 20.000 Punkten wären. Auf den ersten Blick will der neue Höchststand nicht zur Lage der deutschen Wirtschaft passen, die bekanntlich in der Rezession steckt. Die politische Lage ist ungewiss nach dem Ampel-Aus und mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump drohen nun auch noch Strafzölle, die die exportorientierten Dax-Konzerne treffen würden. Spricht eigentlich nicht für steigende Kurse. Aber so einfach ist die Börsenwelt nicht.