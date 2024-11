BMW, Mercedes und VW haben ihre Aktionäre in der Vergangenheit mit üppigen Dividenden verwöhnt. Warum damit jetzt Schluss sein dürfte.

Haben Sie Autoaktien im Depot? Das haben viele Anlegerinnen und Anleger. Auch wenn sie nicht mehr zu den absoluten Lieblingsaktien der Bundesbürger gehören, wie Depotauswertungen jüngst wieder zeigten, sind immer noch sehr viele in BMW , Mercedes oder VW investiert.

Wenn Sie dazugehören, macht der Blick ins Depot eigentlich keinen Spaß. Die Kursentwicklung in der jüngsten Vergangenheit war richtig schlecht. Während der Dax auf Jahressicht rund 20 Prozent im Plus liegt, haben die Autoaktien dicke Verluste eingefahren.

Milliarden-Dividenden der Autohersteller

BMW , Mercedes-Benz und VW zählten zuletzt zu den großzügigsten Dividendenzahlern im Dax. Fast 14 Milliarden Euro haben die drei im vergangenen Frühjahr an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Das entsprach einem Viertel der gesamten Dividenden der 40 Dax-Konzerne. Nicht schlecht, oder?

Einbrechende Gewinne, maue Aussichten

Die Gewinne der deutschen Autobauer brechen ein, auch wenn sie noch immer Milliardengewinne verbuchen. Aber diese schwinden eben, und zwar schnell. Bei VW brach der Gewinn von Januar bis Ende September, also in den ersten drei Quartalen, um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. Bei BMW waren es 35 Prozent und bei Mercedes 31 Prozent. Auch die Aussichten sind alles andere als rosig.

Die Konzerne müssen einerseits sparen und andererseits investieren, wenn sie den Anschluss an die E-Mobilität nicht verpassen wollen. Da können die Dividenden nicht sprudeln wie bisher. Besonders hart dürfte es die VW-Aktionäre treffen. Viele Milliarden für die Aktionäre passen einfach nicht zu einbrechenden Gewinnen, Schlagzeilen über Werksschließungen und Nullrunden beim Gehalt.

Ganz abgesehen davon, dass der Großaktionär, das Land Niedersachsen mit seiner rot-grünen Regierung, ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat. Manche Experten sind so pessimistisch, dass sie glauben, die Dividenden könnten von neun Euro je Aktie auf nur noch wenige Cent sinken. Der Durchschnitt ist zwar deutlich optimistischer, aber die Schätzungen sinken von Woche zu Woche. Auch bei BMW und Mercedes dürfte der Rotstift angesetzt werden. Wenn auch wohl weniger drastisch.

Die Branche steckt in der Krise, und darunter müssen auch die Anteilseigner, also Aktionäre, leiden. Die Zeiten von Dividendenrenditen zwischen acht und mehr als zehn Prozent dürften bald vorbei sein. Demnächst wird es also weitere schlechte Nachrichten geben, nämlich dann, wenn die großen Autobauer verkünden, dass sie die Dividenden kürzen werden. Zumal die sehr hohen Dividendenrenditen der letzten Zeit natürlich auch auf den Kursverfall zurückzuführen waren, rein rechnerisch. Nun dürften die Ausschüttungen sinken und mit ihnen die Dividendenrenditen.