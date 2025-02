Gerüchte machen den Kurs

An der Börse sind solche schnellen Reaktionen oft zu beobachten. "Das Motto 'Buy the rumor, sell the fact' ('Kaufe bei Gerüchten, verkaufe bei Fakten', Anm. d. Red.) kennt man seit Jahrzehnten", erläutert Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets, der selbst in den 1990er-Jahren am Frankfurter Parkett als Börsenhändler unterwegs war. "Aktienmärkte preisen Entwicklungen schnell ein. Mit dem extrem schnellen Computerhandel hat sich dies nun noch einmal beschleunigt". Abzulesen war dies auch an Aktien, die man so nicht jeden Tag auf den Gewinnerlisten sieht. "Die Erste Bank aus Österreich war ebenso wie Raiffeisen Centro oder Lufthansa in den vergangenen Jahren nicht gerade ein Highflyer am Markt", so die Experten vom Lynx-Broker.