Turbulenzen durch Krieg und Zinswende

Wir erinnern uns: An den Finanzmärkten – und in unseren Portemonnaies – kam die extrem hohe Inflation nach Ausbruch des Ukrainekriegs von zwischenzeitlich mehr als 10 Prozent gar nicht gut an. Die sportliche Zinswende, mit der die Notenbanken gegensteuerten, löste einige Turbulenzen aus. Es kam im Jahr 2022 zu einer empfindlichen Korrektur an den Aktienmärkten und sogar zu einem Crash an den Anleihemärkten. Ob sich die Geschichte so oder so ähnlich wiederholt, werden die kommenden Monate zeigen. Denn noch ist gar nicht sicher, in welcher Höhe die Zölle überhaupt kommen oder ob sie am Ende nach unten oder ganz wegverhandelt werden.