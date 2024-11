Steht ein Umzug ins Pflegeheim an, wird es teuer: Denn die soziale Pflegeversicherung übernimmt längst nicht alle Kosten, den Großteil müssen die Pflegebedürftigen selbst zahlen. Wenn sich jemand das nicht leisten kann, weil weder Rente noch Vermögen hoch genug sind, muss mitunter der Ehepartner einspringen.

Ebenfalls behalten darf der Ehepartner Ersparnisse, die für Beerdigung und Grabpflege eingeplant sind. Allerdings muss der Betrag angemessen und in einer Sterbegeldversicherung oder einem Bestattungsvorsorgevertrag angelegt sein. Um zu wissen, was als angemessen gilt, können Sie sich an dem Betrag orientieren, den das Finanzamt bei Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung anerkennt: 7.500 Euro.