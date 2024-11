Mit dem Eintritt in die Rente gibt es Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen: Denn weder für die Renten- noch für die Arbeitslosenversicherung müssen Sie dann noch Beiträge entrichten. Anders sieht es bei der Krankenversicherung aus. Der Beitrag zur Krankenkasse ist ein wichtiger Posten bei den Rentenabzügen. Doch wie genau und in welcher Höhe geht ein Teil der Rente an die Krankenversicherung?