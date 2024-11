Kopiert News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Wie funktioniert die Fifo-Methode beim Verkauf von ETF-Anteilen?

Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, seine Wertpapiere mit Gewinn zu verkaufen. Das Vermögen zu vermehren und sich etwas davon leisten zu können, ist schließlich das Ziel jeder Geldanlage. Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren gelten jedoch als Einkommen und sind somit steuerpflichtig. Der Staat hat ein Interesse daran, möglichst viele Einnahmen aus Kapitalerträgen zu erzielen. Deshalb verlangt der Fiskus, dass ETF-Anteile und andere Wertpapiere nach der sogenannten Fifo-Methode verkauft werden.

Die Fifo-Methode steht für "First in, first out" – zu Deutsch: Zuerst rein, zuerst raus. Für einen Verkauf mit möglichst viel Gewinn ist die Fifo-Methode allerdings nicht geeignet. Hier die Gründe und ein Tipp zum Steuern sparen.

Grundprinzip der Fifo-Methode

"First in, first out" ist eine Methode zur Bestimmung der Reihenfolge, in der Wertpapiere gekauft und verkauft werden. Diese Methode wird in der Regel von Anlegern und Händlern verwendet, um zu bestimmen, welches Wertpapier zuerst verkauft werden soll, wenn sie mehrere Positionen desselben Wertpapiers zu unterschiedlichen Preisen halten. Das bedeutet, dass bei einem Teilverkauf die ältesten Wertpapiere im Depot zuerst verkauft werden.

Dies hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Besteuerung von Veräußerungsgewinnen. Ältere Anteile erzielen aufgrund der längeren Haltedauer in der Regel höhere Kursgewinne. Dementsprechend führen höhere Kursgewinne nach dem Wertpapierverkauf auch zu einer höheren Steuerbelastung. Denn die Abgeltungsteuer wird auf den Gewinn zwischen Kauf- und Verkaufspreis erhoben.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. 1 2 Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage an uns Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Weiter zurück absenden Weitere Fragen stellen * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Ein einfaches Beispiel

Angenommen, Sie haben in jedem von drei Jahren (die nicht direkt aufeinanderfolgen müssen) unterschiedlich viele Anteile eines Aktien-ETFs gekauft.

Im ersten Jahr kaufen Sie 100 Anteile zu je 100 Euro ,

, im zweiten Jahr 150 Anteile zu je 150 Euro

und im dritten Jahr 200 Anteile zu 200 Euro.

Bis zu Ihrer Rente ist der Wert des Aktien-ETFs von 100 auf 500 Euro gestiegen und Sie möchten Ihre Anteile verkaufen, aber nicht alle auf einmal, sondern in mehreren Tranchen. Sie beschließen beispielsweise, ab Ihrem 60. Lebensjahr alle fünf Jahre eine bestimmte Anzahl zu verkaufen. Der Verkauf nach der Fifo-Methode bedeutet, dass die ältesten Anteile zuerst verkauft werden, gefolgt von den neueren Positionen.

Verkauf nach Fifo-Methode:

50 Anteile zu je 500 Euro, wenn Sie 60 Jahre alt sind: 50 Anteile entsprechen den gekauften Anteilen aus Jahr 1

50 Anteile entsprechen den gekauften Anteilen aus Jahr 1 100 Anteile, wenn Sie 65 Jahre alt sind: 100 Anteile entsprechen 50 Anteilen aus Jahr 1 und weiteren 50 Anteilen aus Jahr 2

100 Anteile entsprechen 50 Anteilen aus Jahr 1 und weiteren 50 Anteilen aus Jahr 2 150 Anteile, wenn Sie 70 Jahre alt sind: 150 Anteile entsprechen 100 Anteilen aus Jahr 2 und weiteren 50 Anteilen aus Jahr 3

150 Anteile entsprechen 100 Anteilen aus Jahr 2 und weiteren 50 Anteilen aus Jahr 3 150 Anteile, wenn Sie 75 Jahre alt sind: 150 Anteile entsprechen 150 Anteilen aus Jahr 3

Besser als die Fifo-Methode

Steuerlich wäre oft das Lifo-Prinzip (Last In, First Out) vorteilhafter. Dabei werden die zuletzt gekauften Anteile zuerst verkauft. Diese haben in der Regel geringere Kursgewinne, was zu einer niedrigeren Steuerlast führt.

Im obigen Beispiel müssten Sie mit der Fifo-Methode bei der ersten Verkaufstranche unter Berücksichtigung der Teilfreistellung für Aktien-ETFs in Höhe von 30 Prozent einen Gewinn von 14.000 Euro versteuern (70 Prozent von 20.000 Euro).

50 Anteile mal 500 Euro pro ETF-Anteil (= 25.000 Euro) abzüglich der Anfangsinvestition von 50 Euro mal 100 Euro je ETF-Anteil (= 5.000 Euro). Gewinn: 20.000 Euro

Mit der Lifo-Methode verkaufen Sie Ihre zuletzt gekauften Anteile zuerst. In diesem Fall müssten Sie einen Gewinn von 10.500 Euro versteuern (70 Prozent von 15.000 Euro).

50 Anteile mal 500 Euro pro ETF-Anteil (= 25.000 Euro) abzüglich der Anfangsinvestition von 50 mal 200 Euro je ETF-Anteil (= 10.000 Euro). Gewinn: 15.000 Euro

Eine Beispielrechnung von "finanztip.de" hat ergeben, dass der Verkauf einer Anlage in Aktien-ETFs mit einer Laufzeit von 50 Jahren und einem gestaffelten Verkauf zu einem Steuervorteil von 28.000 Euro geführt hat. Bei der letzten Entnahme nach dem Lifo-Prinzip blieben 193.000 Euro netto übrig, bei der Fifo-Methode nur 165.000 Euro.

Die genaue Ersparnis hängt allerdings von vielen Faktoren ab, etwa dem Zeitpunkt und der Höhe Ihrer Einzahlungen sowie der Entwicklung des ETF-Kurses.

Fifo-Methode umgehen

Um die Nachteile der Fifo-Methode abzumildern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnten Sie ältere Anteile in ein Zweitdepot übertragen, während im Hauptdepot nur die neueren Anteile für den geplanten Verkauf verbleiben.

Depotübertrag ins Zweitdepot: Auch beim Depotübertrag gilt das Fifo-Prinzip. Die ältesten Anteile werden zuerst übertragen. In Ihrem Erstdepot verbleiben die jüngsten Anteile, die Sie nun einfach verkaufen können. Achten Sie darauf, dass die Einstandskurse (damalige Kaufkurse) korrekt in das Zweitdepot übertragen werden. Die Übertragung in das Depot einer anderen Bank kann mehrere Wochen dauern. Während dieser Zeit haben Sie keinen Zugriff auf Ihre ETF-Anteile.

Zum anderen könnten Sie Ihre Investitionen auf verschiedene ETFs aufteilen, sollten dies aber bereits von Anfang an gut planen. Dieses Prinzip ermöglicht später den Verkauf nach dem Lifo-Prinzip, indem sie den zuletzt gekauften ETF zuerst verkaufen.

Alle paar Jahre den ETF wechseln: Wenn Sie beim Kauf von ETF-Anteilen nach einem bestimmten Zeitraum (zum Beispiel nach fünf Jahren) den ETF wechseln, können Sie beim Verkauf einfach den neueren ETF zuerst und den älteren zum Schluss verkaufen. Bei dieser Variante müssen Sie nicht einmal den Index wechseln, auf den sich Ihr ETF bezieht. Haben Sie beispielsweise zunächst Anteile eines MSCI World ETF gekauft, finden Sie leicht passende Alternativen bei anderen Anbietern, die denselben Index zugrunde legen. Diese Variante können Sie Ihrer persönlichen Strategie anpassen, also nicht nur zwei, sondern auch drei, vier oder fünf ETFs in zeitlichen Abständen von fünf oder zehn Jahren in Ihren Sparplan aufnehmen.

Fazit

Die Fifo-Methode ist zwar verpflichtend, aber durch geschickte Strategien lässt sich die Steuerlast beim ETF-Verkauf optimieren. Die Nutzung eines Zweitdepots oder die Verteilung auf mehrere ETFs können dabei helfen, die steuerlichen Nachteile des Fifo-Prinzips abzumildern.