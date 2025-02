News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Gibt es einen Fonds, der den Silberpreis abbildet?

Viele Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihr Vermögen vor der Inflation zu schützen und gleichzeitig von potenziellen Wertsteigerungen zu profitieren. Während Gold oft im Mittelpunkt steht, rückt Silber zunehmend als Alternative in den Fokus.

Doch welche Optionen gibt es, wenn man in Silber investieren möchte? Das wollte ein t-online-Leser wissen und fragte, ob es neben dem Kauf von physischem Silber auch möglich ist, in einen Fonds zu investieren, der den Silberpreis abbildet?

Silberfonds: eine Alternative zum physischen Kauf?

Anstatt physisches Silber zu kaufen, können Anleger in sogenannte Silber-ETCs (Exchange Traded Commodities) investieren. Ein Silber-ETC ist eine Inhaberschuldverschreibung, die meist mit physischen Silberbeständen besichert ist.

Anders als bei ETFs, die meist Aktienindizes abbilden, sind ETCs speziell für Rohstoffe konzipiert. Diese Finanzprodukte bilden die Preisentwicklung – in diesem Fall von Silber – nach, ohne dass Anleger das Metall selbst besitzen. Auf diese Weise können Anleger an der Silberpreisentwicklung teilhaben, ohne physisches Silber kaufen, lagern oder versichern zu müssen.

Ein Beispiel ist der iShares Physical Silver ETC (WKN: A1KWPR), der den Silberpreis nahezu eins zu eins widerspiegelt. Ein weiterer ist der Invesco Physical Silver (WKN: A1KX35), der ebenfalls physisch besichert ist. Physisch besichert heißt, dass der Emittent (die herausgebende Gesellschaft) tatsächlich Silber als Sicherheit hinterlegt.

In der Praxis bedeutet das: Für jede ausgegebene ETC-Anteilseinheit wird eine bestimmte Menge Silber in einem Tresor gelagert. Diese Tresore befinden sich meist bei spezialisierten Banken oder Lagerhäusern, zum Beispiel in der Schweiz oder London.

Was sind die Risiken von Silber-ETCs?

Obwohl ETCs eine bequeme Möglichkeit sind, in Silber zu investieren, gibt es einige Risiken, die Anleger beachten sollten. ETCs haben laufende Verwaltungskosten, die die langfristige Rendite schmälern. Außerdem ist der Silberpreis volatil, was bedeutet, dass der Wert eines ETC stark schwanken kann. Schließlich besteht ein Risiko, wenn der Emittent Konkurs anmelden muss – in diesem Fall könnte es Probleme bei der Rückzahlung der ETC-Anteile geben, auch wenn physisches Silber hinterlegt ist.

Was ist Silber und wofür wird es verwendet?

Silber ist ein Edelmetall, das seit Jahrtausenden für verschiedene Zwecke genutzt wird. Es findet Anwendung in der Schmuck- und Münzherstellung sowie zunehmend in Hightech-Branchen wie der Medizintechnik und der Elektronik. In Solarzellen ist Silber ein unverzichtbarer Bestandteil, und der Anteil der Photovoltaik an der industriellen Silbernachfrage könnte laut Experten von aktuell 14 Prozent bis 2030 auf etwa 25 Prozent steigen.

Der Preis für Silber hängt davon ab, wie viel auf dem Markt angeboten wird und wie viele Interessenten es kaufen wollen. Mitte Februar 2025 kostet eine Feinunze Silber (etwa 31,1 Gramm) etwa 32 US-Dollar (ungefähr 30 Euro). Analysten prognostizieren, dass der Preis noch weiter steigen könnte. Das liegt daran, dass die Weltwirtschaft wächst und immer mehr Investoren in Silber investieren.

So hat zum Beispiel die Rolle Chinas auf dem Weltmarkt einen erheblichen Einfluss auf den Silberpreis. Jüngste Konjunkturmaßnahmen und eine steigende industrielle Nachfrage aus der Volksrepublik haben den Silberpreis auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt getrieben.

Ein weiterer Grund ist, dass nur ein geringer Prozentsatz von Silber recycelt wird, da das Verfahren aufwändig und teuer ist. Dies könnte langfristig zu einer Verknappung führen. Niedrige Zinsen und eine hohe Inflation können zudem die Attraktivität von Silber als Wertanlage erhöhen.

Fazit: Physisches Silber oder Silberfonds?

Die Entscheidung zwischen physischem Silber und Silberfonds hängt von Ihren persönlichen Präferenzen und Anlagezielen ab – und auch davon, ob Sie Silbermünzen oder -barren sicher zu Hause oder in einem Bankschließfach aufbewahren können. Ein Silber-ETC bietet dagegen eine einfache Möglichkeit, an der Silberpreisentwicklung teilzuhaben, ohne physisches Silber besitzen zu müssen.