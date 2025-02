Das Thema der Sozialabgaben, also der Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Betriebsrenten, treibt viele t-online-Leser um. Nach einem ersten Beitrag zu diesem Thema erreichten die Redaktion zahlreiche weitere Anfragen.

Versorgungsbezug oder Erbe?

Die Klägerin hatte damals eine Einmalzahlung als Todesfallleistung der Direktversicherung ihres Mannes erhalten und sollte gestreckt über zehn Jahre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe von 68,40 Euro monatlich leisten. Dagegen klagte sie unter anderem mit dem Argument, sie sei nicht als Bezugsberechtigte ausdrücklich im Versicherungsvertrag genannt gewesen, die Todesfallleistung sei also ein Erbe und kein Versorgungsbezug – und somit frei von Sozialabgaben.

Das LSG, an das der Fall zurücküberwiesen worden war, folgte dieser Argumentation am Ende nicht. Es wertete die einmalige Todesfallleistung als Versorgungsbezug, nicht als Erbe. Als bezugsberechtigte Person sei im Vertrag der "überlebende Ehegatte, mit dem der Versicherte zum Zeitpunkt seines Ablebens verheiratet war" genannt gewesen, was auf die Witwe zutraf. Sie sei über die gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Bezugsberechtigten aus dem Vertrag geworden. (Urteil vom 16.03.2022, L 4 KR 375/20 ZVW, S 3 KR 398/15 SG Osnabrück).