Was sind Geldmarktfonds?

Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder in Bankeinlagen investieren. Die Anlagen stammen in der Regel von Emittenten mit einer guten Kreditwürdigkeit. Zudem haben die in Geldmarktfonds enthaltenen Anleihen oft Laufzeiten von wenigen Wochen bis Monaten. Damit sind sie weniger anfällig für Kursschwankungen. Geldmarktfonds haben zum Ziel, eine sichere und möglichst Rendite zu erzielen.

Wenn Sie Geld in einen Geldmarktfonds einzahlen, wird Ihr Kapital in viele verschiedene kurzfristige Anleihen investiert. Laut strengen Regulierungsvorschriften dürfen Fondsgesellschaften maximal fünf Prozent in ein einzelnes Wertpapier investieren. Dadurch wird das Risiko breit gestreut. Anlagen in Geldmarktfonds sind hochliquide, das bedeutet, dass Sie in der Regel täglich auf Ihr Geld zugreifen können, indem Sie Ihre Anteile zum aktuellen Rücknahmepreis verkaufen.