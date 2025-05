Gut zu wissen

Um Erwerbsminderungsrente erhalten zu können, müssen Sie in der Regel die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen, während der Sie mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge in die Rentenkasse gezahlt haben müssen. Diese Mindestversicherungszeit gilt jedoch in bestimmten Fällen nicht – etwa wenn die Erwerbsminderung von Geburt an besteht oder im Kindesalter eintritt.