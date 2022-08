Midijob in Steuerklasse 5: Muss ich Steuern zahlen?

Für Midijobs gelten reduzierte Sozialversicherungsbeiträge. Doch was ist mit der Steuer? Sind Sie in Steuerklasse 5, kommen Sie um sie nicht herum.

Als Midijobber gilt, wer regelmäßig mehr als 450 Euro im Monat verdient, aber weniger als 1.300 Euro . Im Gegensatz zum Minijob ist er sozialversicherungs- und steuerpflichtig ( mehr dazu hier ). Allerdings gelten für Midijobber reduzierte Beiträge bei den Sozialabgaben. Bei der Steuer kommt es darauf an, in welcher Lohnsteuerklasse Sie sich befinden.

Wer ledig ist und in einem Midijob arbeitet, muss in der Regel keine Steuern zahlen. Denn er ist dann entweder in Steuerklasse 1 oder 2 (für Alleinerziehende) eingruppiert. Sind Sie verheiratet oder verpartnert und arbeiten in einem Midijob, können Sie wählen, ob Sie sich zusammen veranlagen lassen. Dann profitieren Sie vom sogenannten Ehegattensplitting, das den Steuersatz für Sie als Paar in Summe senkt.