Wie viel Geld Arbeitnehmern von ihrem Bruttogehalt übrig bleibt, bestimmt maßgeblich die Steuerklasse . Denn von ihr hängt es ab, wie hoch die Steuerfreibeträge ausfallen – welcher Teil des Lohns also nicht versteuert werden muss. Wir erklären, welche Abzüge es in Steuerklasse 1 gibt und wie hoch die Freibeträge ausfallen.

Für wen gilt Steuerklasse 1?

Welche Abzüge gibt es in der Steuerklasse 1?

Wie hoch sind die Steuerfreibeträge in Steuerklasse 1?

Fast alle Steuerklassen kennen Steuerfreibeträge . Diesen Teil Ihres Einkommens müssen Sie nicht versteuern. Je höher die Freibeträge also ausfallen, desto weniger Steuern zahlen Sie. In Steuerklasse 1 gelten für 2025 folgende Freibeträge:

Wie viel wird bei Steuerklasse 1 abgezogen?

Brutto-Netto-Rechner nutzen

Wie viel Prozent muss man vom Brutto abziehen?

Eine Beispielrechnung: Nehmen wir an, Sie haben im Jahr 2025 als Arbeitnehmer 50.000 Euro brutto verdient und sind in Steuerklasse 1 veranlagt. Sie haben weder Kinder noch sind Sie in der Kirche. Ihre Lohnsteuer beläuft sich dann auf rund 7.063 Euro, Solidaritätszuschlag fällt bei dieser Gehaltshöhe nicht an. Zusätzlich zahlen Sie insgesamt 11.400 Euro an Sozialabgaben. Diese setzen sich wie folgt zusammen: