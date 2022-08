Steueridentifikationsnummer Neugeborenes: Hier finden Sie sie

Wer gerade zur Welt gekommen ist, schuldet dem Staat in der Regel noch keine Steuern. Eine Steuer-ID gibt es für Babys trotzdem. So finden Sie sie.

So gibt es die Steuer-ID fürs Neugeborene

Das BZSt wendet sich dann an die Meldebehörde und teilt Ihnen anschließend die Steueridentifikationsnummer Ihres Neugeborenen mit. Wichtig: Die Behörde schickt die Steuer-ID an Ihre aktuelle Meldeadresse. Wollen Sie die Nummer an eine abweichende Adresse zugestellt bekommen, müssen Sie einen Nachweis über das Sorgerecht vorlegen, zum Beispiel ein Scheidungsurteil.