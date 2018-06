SEPA-Überweisung

IBAN – Wie man sich 22 Stellen merkt

26.06.2018, 17:34 Uhr | sm, dpa

Vielen graut es, wenn es an das Ausfüllen von Überweisungen geht. Das ausgemachte Hindernis: die IBAN. Schnell hat sich ein Zahlendreher in die Zahlenkolonne eingeschlichen und nicht immer hat man sie auch zur Hand. Ein Mathematiker gibt ein paar Tipps, wie man sich eine so lange Nummer merken kann.

Das SEPA-Verfahren, Single Euro Payments Area, regelt seit 1. Februar 2014 den Zahlungsverkehr innerhalb der EU sowie der Schweiz. Verpflichtend wurde die SEPA-Zahlung im August 2014 für den Geschäftsverkehr und ab Februar 2016 im privaten Zahlungsverkehr. Eine wesentliche Neuerung ist die IBAN, eine Zahlenfolge mit 22 Stellen.

IBAN: Die IBAN ist ein wichtiger Teil der SEPA-Überweisung. Die Abkürzung steht für "International Bank Account Number" und stellt eine standardisierte 22-stellige Buchstaben-Zahlen-Kombination dar, die jeweils zu einem bestimmten Girokonto gehört. Seit Februar 2016 ersetzt sie verpflichtend die Kontonummer und Bankleitzahl (BLZ).

Neu merken müssen sich Verbraucher aber nur das Länderkennzeichen und die Prüfziffer. Die übrigen Zahlen stammen von der bisherigen Kontonummer und der alten Bankleitzahl – nun BIC genannt.

BIC: Der Bank Identifier Code, kurz BIC, ist ein international standardisierter Bank-Code. Da der BIC-Code von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vergeben wird, nennt man ihn auch den SWIFT-Code. Damit können Kreditinstitute auf der ganzen Welt eindeutig zugeordnet werden.

Die Zusammensetzung der IBAN

Die IBAN besteht aus bekannten Bankdaten. Sie setzt sich zusammen aus der bisherigen Bankleitzahl und der bisherigen Kontonummer, die jeweils nur um das Länderkennzeichen (für Deutschland DE) und die Prüfziffer ergänzt werden.

Wie sich die neue IBAN zusammensetzt (Quelle: Sparkassen Finanzgruppe)

Für diejenigen, die bisher schon Schwierigkeiten hatten, sich Zahlenreihen wie etwa die eigene Kontonummer zu merken, verrät Mathematiker Albrecht Beutelspacher folgende Tricks:

Herr Beutelspacher, wie merken Sie sich lange Zahlenreihen?

Albrecht Beutelspacher: Eine sehr bekannte Methode ist, jeder Ziffer einen Gegenstand zuzuordnen. Also zum Beispiel: Die Eins ist ein Baum, die Zwei ist ein Mülleimer, die Drei ist ein Mensch. Und dann denkt man sich dazu eine Geschichte aus. Da ist ein Mensch, der an einem Mülleimer vorbeiläuft und dann einen Baum sieht. Dann muss man sich die Geschichte merken und kann sich darüber die Zahlen herleiten. Ich habe aber mal einen Zahlenkünstler getroffen, der das viel zu kompliziert fand. Der hat sich einfach gesagt: "Die Zahlenreihe gefällt mir, die merke ich mir".

Haben Sie noch weitere Tricks auf Lager?

Es gilt das allgemeine Prinzip: Je blöder die Eselsbrücke ist, desto einfacher kann man sie sich merken. Als ich nach Gießen gezogen bin, hatten wir noch eine vierstellige Telefonnummer. Die lautete 4813. Als ersten Schritt habe ich sie in Einheiten zusammengefasst und "achtundvierzig dreizehn" gesagt. Das ist ein erster Trick. Man kann sich lange Zahlenreihen merken, in dem man sie in kurze, beherrschbare Blöcke unterteilt. Und bei "achtundvierzig dreizehn" dachte ich: Na ja, es ist nicht das Parfüm "4711", aber nah dran. Und so habe ich es mir gemerkt.

Und wenn jetzt bei meiner IBAN-Nummer nicht gerade so eine schöne Ähnlichkeit vorhanden ist?

Manchen Menschen hilft es, die Zahlen in einem gewissen Rhythmus aufzusagen, sie also mit einer Art Melodie zu unterlegen. Eine optische Unterstützung kann auch helfen. Ich kann mir zum Beispiel meinen Pin-Code merken, indem ich mir das Muster merke, das entsteht, wenn ich ihn auf der Tastatur eintippe.