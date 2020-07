Im Alter von 91 Jahren

Früherer Lufthansa-Chef Heinz Ruhnau gestorben

09.07.2020, 16:34 Uhr | mak, dpa

Heinz Ruhnau führte die damals noch staatliche Lufthansa zwischen 1982 und 1991 – er war der letzte Politiker an der Spitze des Konzerns. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Er war der letzte Politiker an der Spitze der nun wieder teilverstaatlichten Lufthansa: Am Dienstag ist Heinz Ruhnau im Alter von 91 Jahren gestorben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Der Sozialdemokrat und Metall-Gewerkschafter Ruhnau führte die damals noch staatliche Airline von 1982 bis 1991 und verantwortete einen starken Expansionskurs, der aber auch mit einer erheblichen Verschuldung einherging. Die Verwaltung verlegte er zum größten Teil von Köln nach Frankfurt.

Zuvor war der Sozialdemokrat und Gewerkschafter unter anderem Hamburger Innensenator und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Ruhnau war Mitbegründer des "Godeberger Flügels" in der SPD, der als Vorgänger des konservativen "Seeheimer Kreises" gilt. Mitte der 1990er Jahre wurde er Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG, die die Airports Leipzig/Halle sowie Dresden unterhält.

Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gehen derweil Verhandlungen um Personaleinsparungen in der Corona-Krise weiter. Der durch das milliardenschwere Rettungspaket der Bundesregierung teilverstaatlichte Konzern mit weltweit rund 138.000 Beschäftigten hat nach dem Corona-Einbruch seinen weltweiten Personalüberhang auf rund 22.000 Vollzeitstellen beziffert. Von diesen entfallen rund 11.000 auf Deutschland.