Multi-Milliardäre

Facebook-Gründer Zuckerberg steigt in Top 3 der Superreichen auf

08.08.2020, 16:38 Uhr | joh, t-online.de

Mit der Einführung einer neuen Instagram-Funktion holt Facebook-Boss Mark Zuckerberg an der Börse auf: ein Anstieg der Aktie lässt seine Kassen klingeln und katapultiert ihn auf Platz drei der reichsten Menschen weltweit.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist laut einem Medienbericht in die erste Reihe der drei reichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Wie das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Bloomberg" vermeldet, ist Zuckerberg auf Platz drei der weltweiten Multi-Milliardäre aufgestiegen. Vor ihm liegen nur noch Amazon-Gründer Jeff Bezos auf Platz eins und Bill Gates, Gründer von Microsoft, auf dem zweiten Rang.

Der Sprung in die Top 3 hängt mit einer neuen Funktion bei Instagram zusammen. Instagram, das zu Facebook gehört, bietet nun ähnlich wie der chinesische Dienst TikTok die Funktion "Reels" an. Das nahmen die Anleger positiv auf, der Wert von Facebook an der Börse schellte bis zu zehn Prozent nach oben schnellen, berichtet "Bild".

Von diesem Boom profitiert der Facebook-Gründer, dessen Vermögen in diesem Jahr schon um 23,3 Milliarden Dollar angewachsen ist. Gates und Bezos legten laut Bloomberg ebenfalls noch einmal zu. Der Microsoft-Gründer verzeichnete ein Plus von 7,5 Milliarden Dollar, Bezos sogar von unvorstellbaren 72 Milliarden.