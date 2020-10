Burj Khalifa

Erbauer des höchsten Gebäudes der Welt ist pleite

06.10.2020, 09:36 Uhr | mak, t-online

Burj Khalifa in Dubai: Die Baufirma des höchsten Gebäudes der Welt soll aufgelöst werden. (Quelle: Arabian Eye/imago images)

Dubai ist die Stadt der Wolkenkratzer. Ein Gebäude ragt jedoch deutlich über alle anderen hinaus: der Burj Khalifa. Jetzt steht das Bauunternehmen, das ihn errichtet hat, vor dem Aus.

Die Baufirma Arabtec aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die etwa am Bau des Burj Khalifa beteiligt war, ist pleite und soll aufgelöst werden. Dafür stimmten die Aktionäre des Unternehmens, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Grund sei der enorme Schuldenberg des an der Börse Dubai notierten Konzerns. Mit mehr als zwei Milliarden US-Dollar stehe das Unternehmen bei Banken und Kunden in der Kreide.

Das Geschäft von Arabtec litt demnach auch wegen der Corona-Krise. So wurde etwa die Weltausstellung Expo 2020 auf Ende 2021 verschoben. Zudem brach der Ölpreis wegen der Pandemie ein. Für die von der Ölindustrie stark abhängigen Staaten der arabischen Halbinsel war dies ein schwerer Schlag – sie haben mehrere Großprojekte abgesagt. Das spüren auch die Baufirmen.



40.000 Jobs sind bei Arabtec bedroht

Doch nicht erst seit Corona hat die Branche in den Arabischen Emiraten Probleme. Schon seit Jahren herrscht ein Überangebot an Wohnungen und Hotels. "In den letzten Jahren hat sich die begrenzte Liquidität im Bausektor auf den Fortschritt der Projekte von Arabtec ausgewirkt, und dies wurde durch die Auswirkungen von Covid-19 noch verschärft", sagte der Arabtec-Chef Waleed Al Muhairi.



Der Vorstand der Baufirma hat nun zwei Monate Zeit, um Gespräche mit den Beteiligten zu suchen, um eine Liquidation möglicherweise noch zu verhindern. Bis zu 40.000 Jobs stehen auf der Kippe.



Neben dem 2010 eröffneten Burj Khalifa, mit 828 Metern das höchste Gebäude der Welt, hat Arabtec auch das futuristische Kunstmuseum Louvre Abu Dhabi gebaut.