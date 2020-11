Neue Untersuchung

Supermärkte geben gesenkte Mehrwertsteuer an Kunden weiter

09.11.2020, 10:09 Uhr | AFP

Seit Juli ist die Mehrwertsteuer in Deutschland gesenkt. Doch Händler müssen die geringere Steuer nicht an die Kunden weitergeben. Eine neue Untersuchung zeigt nun: Supermärkte machen dies – und zwar nahezu vollständig.

Die Supermärkte in Deutschland haben die wegen der Corona-Krise gesenkte Mehrwertsteuer nach einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts fast vollständig an die Kunden weitergegeben. Die Preise sanken um durchschnittlich zwei Prozent, wie das Ifo am Montag mitteilte. Das Institut untersuchte demnach die Preise von 60.000 Produkten im Online-Shop der Einzelhandelskette Rewe.

Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer zum 1. Juli gesenkt – der volle Satz beträgt 16 statt 19 Prozent, der ermäßigte Satz liegt bei 5 statt 7 Prozent. Das Ifo stellte fest, dass die Mehrwertsteuer-Senkung bei Produktgruppen mit stärkerem Wettbewerb größere Preisreduzierungen verursachte als bei Produktgruppen mit weniger intensivem Wettbewerb.



Preise könnten bald stärker steigen

"Das ist überraschend, denn Studien zu anderen zeitweisen Umsatzsteuersenkungen zeigen, dass diese nur teilweise und im Zeitablauf zunehmend weniger weitergegeben wurden", erklärten die Autoren der Untersuchung.

Abzuwarten bleibe, wie sich die Preise entwickeln, wenn die Mehrwertsteuer am 1. Januar 2021 wieder mit dem regulären Satz erhoben wird. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Preise dann stärker stiegen als sie vorher gesenkt worden seien, erläuterten die Wirtschaftsforscher. Dieser Effekt habe sich bei einigen zeitweisen Senkungen in anderen Ländern eingestellt.