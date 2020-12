Laut Bericht

Hotelkette Star Inn offenbar insolvent

23.12.2020, 18:18 Uhr | mak, t-online

Die deutsche Hotelkette Star Inn hat laut einem Medienbericht einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen will sich offenbar in Eigenregie sanieren.

Die Hotelkette Star Inn hat offenbar einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung am Amtsgericht Karlsruhe gestellt. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen Brief der Geschäftsführerin an die Mitarbeiter. Grund seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Eine Mitarbeiterin der Kette am Telefon wollte den Bericht auf Anfrage von t-online nicht kommentieren.

Die Hotelkette betreibt mehr als 15 Häuser, überwiegend in großen deutschen Städten wie München, Frankfurt oder Stuttgart. Doch auch in Österreich und Ungarn ist das Unternehmen aktiv.

Bereits im September gab die Hotelkette bekannt, dass sie drei Hotels aufgeben und weiterverkaufen werde. In der "Süddeutschen Zeitung" äußerten mehrere Insolvenzanwälte Bedenken über mögliche Ungereimtheiten bei der Aufgabe dieser Hotels. Dem Amtsgericht Karlsruhe seien diese Vorwürfe bekannt und "werden in die Prüfung des Gerichts miteinbezogen", heißt es in dem Bericht.