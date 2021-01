Trotz Corona

Modehersteller van Laack übernimmt insolvente SØR

19.01.2021, 08:27 Uhr | dpa

Air Berlin, Schlecker, Germania – große deutsche Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Insolvenz anmelden mussten. Aber was heißt das eigentlich? Und wer bekommt das restliche Vermögen des Unternehmens? t-online klärt auf. (Quelle: t-online)

Die Modemarke SØR musste bereits vor Corona in die Insolvenz. Nun hat sich ein Käufer für das Unternehmen gefunden: der Modefabrikant van Laack.

Der Modehersteller van Laack übernimmt den insolventen Modefilialisten SØR. Bis zu 25 Filialen und der Onlineshop des Modehändlers sollen weitergeführt werden, wie die van Laack-Gruppe mitteilte. Zum Kaufpreis machte van Laack keine Angaben. Zuvor hatten "Markt und Mittelstand" sowie der "Wirtschaftkurier" darüber berichtet.

Van Laack will umgehend die Renovierung und Neugestaltung der SØR-Filialen in Angriff nehmen und bis Ende April abschließen. Ziel sei es, SØR zu einem führenden Omnichannel-Player am deutschen Fashion-Markt zu entwickeln, sagte der neue Firmen-Chef Oliver Lübbenjans.

SØR war schon vor der Corona-Krise in die Insolvenz gegangen. Die Pandemie hatte das Unternehmen umso härter getroffen. Van Laack hatte dagegen die Corona-Krise als Chance genutzt und mit dem Einstieg in die Produktion von Mund-Nasen-Masken im Corona-Jahr 2020 seine Umsätze stark gesteigert.