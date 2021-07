Entscheidung am Donnerstag

Warum dieses Urteil zu Strafzinsen wegweisend ist

Logo der Sparkasse (Symbolbild): Das Landgericht Leipzig fällt am Donnerstag ein wichtiges Urteil. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Dürfen Banken Strafzinsen erheben, wenn das Konto bereits etwas kostet? Das Landgericht Leipzig fällt am Donnerstag ein wichtiges Urteil – mit Signalwirkung für zahlreiche Banken und deren Kunden.

Wer an die deutsche Finanzszene denkt, hat schnell das Frankfurter Bankenviertel vor Augen – und kaum das Vogtland, einer Region, die Teile Sachsens, Bayerns und Thüringens umfasst. Am jedoch Donnerstag jedoch wenden sich die Blicke der Entscheider in deutschen Geldhäusern auf ebenjenen Landstrich im Osten Deutschlands.

Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Leipzig. Dabei geht es um Strafzinsen, die die Sparkasse Vogtland erhoben hat, und um die Frage, ob das überhaupt rechtens ist. Ein Urteil des Gerichts ist eine der ersten juristischen Entscheidungen zu diesem Thema und könnte wegweisend sein für weitere Verfahren. t-online erklärt, worum es genau geht – und welche Bedeutung das Urteil hat.

In dem Verfahren geht es um frühere Pläne der Sparkasse Vogtland, ab dem 1. Februar 2020 auf alle neuen Privatgirokonten ab einer Einlage von 5.000 Euro ein sogenanntes Verwahrentgelt von minus 0,7 Prozent zu erheben. Ein prozentuales Verwahrentgelt ist dabei lediglich ein netterer Begriff für Strafzinsen.



Aus Sicht der Verbraucherzentrale Sachsen verstößt die Erhebung von Negativzinsen gegen rechtliche Regelungen und ist deshalb unzulässig. Daher klagten die Verbraucherschützer dagegen, ein entsprechendes Urteil fällt am Donnerstag.



Laut der sächsischen Verbraucherzentrale sollten diese Negativzinsen auch bei einem Wechsel des Kontomodells erhoben werden. Unabhängig davon fordert die Sparkasse für mehrere Kontomodelle auch Kontoführungsgebühren.

Die Verbraucherzentrale kritisiert vor allem zwei Punkte:



Es geht um den Aspekt, dass sowohl Neukunden als auch Bestandskunden von den Plänen der Sparkasse Vogtland betroffen gewesen wären, so die Verbraucherzentrale.

Zudem muss das Gericht die Frage klären, ob es sich wegen Kontoführungskosten und Negativzins um eine unzulässige "Doppelbepreisung" handelt.

Sparkasse wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Sparkasse Vogtland sieht in dem Verwahrentgelt derweil keine Doppelbepreisung. Verwahrung und Kontoführung seien zwei unterschiedliche Dienstleistungen.



Kontoführungsgebühren würden "grundsätzlich und unabhängig von der Höhe der Einlage für die Dienstleistung erhoben, dem Nutzer mit dem Girokonto die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr zu ermöglichen". Beim Verwahrentgelt gehe es um die sichere Verwahrung der Kundengelder abhängig von der Höhe der Einlage.

Die Sparkasse selbst hatte noch im Februar 2020 nach nur zwei Wochen auf ein Verwahrentgelt für Neukonten im Privatkundenbereich – mit Ausnahme von Sparkonten – verzichtet. Die Klagen der Verbraucherzentrale seien "falsch, denn sie ignorieren das gesamtgesellschaftliche Negativzinsumfeld, das die Geldhäuser zum Handeln zwingt", erklärte ein Sprecher der Sparkasse im April.



Zudem habe sich die Sparkasse vor hohen Einlagenzuflüssen von anderen Banken schützen wollen. Das heißt: Die Bank wollte verhindern, dass Sparer ihr Geld auf dem Konto parken, und so die Kosten für die Bank in die Höhe treiben.

Wegen der aktuellen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) – und der wirtschaftlichen Situation der Geldhäuser. Geschäftsbanken müssen zurzeit 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der EZB parken. Die Kosten geben immer mehr Geldhäuser weiter und berechnen Privatkunden Negativzinsen meist von 0,5 Prozent.

Mit Stand vom 6. Juni erheben laut dem Vergleichsportal Verivox 367 Banken und Sparkassen in Deutschland Negativzinsen. Bei mindestens 117 Banken gilt ein Freibetrag pro Kunde von 50.000 Euro – oder weniger.



"Der Trend zu Negativzinsen ist ungebrochen und hat sich in den letzten Wochen und Monaten sogar noch einmal verschärft. Seit Jahresbeginn hat sich die Zahl der Banken mit Negativzinsen mehr als verdoppelt", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer von Verivox Finanzvergleich.



"Aktuell kommen nahezu täglich weitere Geldhäuser hinzu. Während lange Zeit ausschließlich hohe Sparsummen von 100.000 Euro und mehr mit Negativzinsen belastet wurden, sind inzwischen immer öfter auch Sparer mit kleinen und mittleren Guthaben betroffen", so Maier. Auch deshalb ist das Urteil am Donnerstag wichtig.

Zuletzt hatte etwa die Direktbank ING angekündigt, den Freibetrag von 100.000 Euro auf 50.000 Euro pro Konto zu halbieren. Andere große Institute wie die Commerzbank und die Postbank haben ähnliche Schritte angekündigt oder bereits vollzogen. Immer öfter sind auch Bestandskunden von den Strafzinsen betroffen.

Weil es bislang kaum Rechtsprechungen zum Komplex der Strafzinsen gibt. Die erste gerichtliche Auseinandersetzung zu Negativzinsen nach deutschem Recht liegt dabei schon eine Weile zurück.



Im Januar 2018 urteilte das Landgericht Tübingen, dass die Volksbank Reutlingen bei bestehenden Geldanlageverträgen nicht nachträglich einseitig einen Negativzins einführen dürfe. Das Gericht deutete zugleich an, dass es Negativzinsen für Privatanleger nicht grundsätzlich für unzulässig hält, etwa bei Neuverträgen.

Die jetzige Rechtsprechung wäre noch nicht final. Denn beide Parteien können Einspruch einlegen. Und es gibt noch zwei weitere Instanzen: das Oberlandesgericht Dresden und den Bundesgerichtshof – und dann könnte er sich noch Jahre ziehen.



Doch es gilt: Eine Signalwirkung hätte das Urteil trotzdem, viele Entscheider in deutschen Banken dürften daher auf die Entscheidung gespannt sein. Auch Michael Hummel, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, geht von einer Signalwirkung aus. "Wir hoffen auf ein positives Signal für die Verbraucher, welches Banken in ihre rechtlichen Schranken weist."