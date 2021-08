Aktueller Leseraufuf

Finden Sie den Bahnstreik gerechtfertigt?

10.08.2021, 15:08 Uhr | cj, t-online

Drei Viertel der Züge werden ab Mittwoch früh stillstehen. Die GDL hat zum Arbeitskampf aufgerufen. Wie stehen Sie zu dem Streik mitten in der Ferienzeit? Ärgern Sie sich über die Unannehmlichkeiten? Oder haben Sie Verständnis mit den Mitarbeitern?

Die Lockführergewerkschaft GDL sorgt für weitreichende Einschränkungen im Fernverkehr. 75 Prozent der Zugverbindungen sollen vom Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 2 Uhr ausfallen. Der Streik der Lockführer liegt vielerorts mitten in den Sommerferien. Zahlreiche Fahrgäste werden in den kommenden Tagen von den heftigen Einschränkungen betroffen sein.



Schreiben Sie uns Ihre Meinung: Schicken Sie eine E-Mail an lesermeinung@stroeer.de

Stehen Sie auf der Seite des Arbeitskampfes der Lockführer? Ihr Ziel: Sie wollen durch die Arbeitsniederlegung nach gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der GDL die bestmögliche Lohnerhöhung für sich herausholen.



Oder überwiegen für Sie die praktischen Probleme und der persönliche Ärger, die durch den Bahnstreik entstehen: Gehören Sie zu denjenigen, die in dieser Woche mit der Bahn fahren wollten? Sind Sie wütend über den ungünstigen Zeitpunkt des Streiks? Haben Sie Probleme, aus dem Urlaub nach Hause zu kommen oder einen anderweitigen Termin wahrzunehmen?

So einfach kann Ihr Meinung bei t-online erscheinen

Wie denken Sie über den Bahnstreik? Schreiben Sie uns Ihre durch Argumente begründete Meinung in einigen Sätzen per E-Mail an lesermeinung@stroeer.de.



Nutzen Sie für Ihre Einsendung bitte den Betreff "Bahnstreik". Eine Auswahl der Beiträge werden wir mit Nennung des Namens in einem gesonderten Artikel veröffentlichen.