Mehrheitsbeteiligung

Kraft Heinz kauft sich bei Düsseldorfer Start-up ein

10.12.2021, 14:42 Uhr | cho, t-online

Ketchupflaschen der Marke Heinz (Symbolbild): Der US-Konzern will das Gewürz-Start-up Just Spices zu einer Weltmarke ausbauen. (Quelle: agefotostock/imago images)

Der Gewürzhersteller Just Spices holt sich einen der größten Lebensmittelproduzenten der Welt ins Boot: Kraft Heinz übernimmt 85 Prozent des deutschen Start-ups. Die Gründer sollen aber weiter das Sagen haben.

Das Düsseldorfer Gewürz-Start-up Just Spices geht zum Großteil an den US-Konzern Kraft Heinz. Der Lebensmittelriese hat sich eine Mehrheitsbeteiligung von 85 Prozent gesichert, wie Just Spices am Freitag mitteilte. Die restlichen 15 Prozent bleiben bei den drei Gründern, die das Unternehmen auch weiter eigenständig führen werden.

"Wir wollen Just Spices zur globalen Marke führen. Für diese ambitionierten Wachstumspläne haben wir in den letzten Monaten den richtigen Partner gesucht", sagte Geschäftsführer und Gründer Florian Falk. Mit Kraft Heinz habe Just Spices nicht nur einen finanzstarken Partner gefunden, sondern auch ein Unternehmen mit ähnlichen Visionen und Werten.

Gewürzmischungen von Just Spices: Das Düsseldorfer Start-up ist auch in Spanien, Österreich und der Schweiz aktiv. (Quelle: Just Spices)



Just Spices will von Kraft Heinz' Vertriebsexpertise profitieren

Just Spices erhofft sich durch den Einstieg von Kraft Heinz, seinen Vertrieb auch international weiter auszubauen. In der Corona-Pandemie konnte das Start-up seinen Umsatz nach eigenen Angaben deutlich steigern. Laut Kraft Heinz liegt der Jahresumsatz bei 60 Millionen Euro.

Der US-Konzern wiederum sieht die Zusammenarbeit als Chance, Trends und Verbrauchervorlieben künftig besser vorhersehen zu können. "Dies ist eine großartige Gelegenheit, unsere internationale Wachstumsagenda weiter zu beschleunigen", sagte Rafael Oliveira, Präsident bei Kraft Heinz für das internationale Geschäft. Das Unternehmen hatte 2020 einen Nettoumsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar (etwa 23 Milliarden Euro).

Just Spices wurde 2014 von Florian Falk, Ole Strohmeier und Béla Seebach in Düsseldorf gegründet. Es vertreibt verschiedene Gewürzmischungen, reine Gewürze und Salatdressings.