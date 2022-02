Warnschuss der Polizei

Unbekannter Mann rast durch Schranke zu Daimler-Werk

14.02.2022, 09:23 Uhr | neb, dpa

Daimler-Werk in Sindelfingen (Symbolbild): Ein Unbekannter durchbrach die Schranke zum Gelände am Samstag. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Aufruhr auf dem Daimler-Werksgelände: In Sindelfingen raste ein Autofahrer durch die Schranke auf das Werksgelände. In sozialen Netzwerken schlagen die Emotionen bei Mitarbeitern hoch.

Ein Mann hat am Samstagmittag mit einem Auto eine Schranke des Daimler-Werks in Sindelfingen durchbrochen und ist mit hohem Tempo auf das Werksgelände gefahren. Entsprechende Medienberichte bestätigte die zuständige Polizei Ludwigsburg am Montagmorgen.



Der Mann, über dessen Identität und Motive zunächst nichts bekannt war, wurde von der Polizei festgenommen. Zuvor habe ein Beamter noch einen Schuss abgegeben. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. In sozialen Medien schreiben Daimler-Mitarbeitende von einer "Amokfahrt", berichtet der SWR.



Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sollen am Montag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft weitere Informationen bekannt gegeben werden, so das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg. Ein Unternehmenssprecher von Mercedes-Benz sagte gegenüber der "Bild", man sei erleichtert, dass keine Mitarbeitenden verletzt worden seien.