Die Sberbank, Russlands gr├Â├čte Bank, soll nicht mehr am Bankensystem Swift teilnehmen d├╝rfen. Das teilte EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Br├╝ssel mit. "Dadurch treffen wir Banken, die f├╝r das russische Finanzsystem relevant sind, und schr├Ąnken Putins F├Ąhigkeit zu weiteren Zerst├Ârungen ein", sagte sie. "Hierdurch wird die vollst├Ąndige Isolierung des russischen Finanzsektors vom globalen System zementiert."

Die Europa-Tochter der in russischem Staatsbesitz stehenden Sberbank konnte ihre Insolvenz zuletzt abwenden und wird nun geordnet abgewickelt. Durch den Verkauf von Kreditforderungen k├Ânne die Bank die von der ├Âsterreichischen Einlagensicherung (ESA) an die Kunden ausbezahlte Summe von 926 Millionen Euro vollst├Ąndig zur├╝ckzahlen, teilte die Bank mit Sitz in Wien am Dienstagabend mit.