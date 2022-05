Anfang Februar meldete die Handelskette Staples, die B├╝roartikel vertreibt, Insolvenz an. Jetzt steht fest: Ein Investor f├╝r das Unternehmen konnte nicht gefunden werden. Alle deutschen Filialen m├╝ssen schlie├čen.

"Ein Investor, der in der Lage ist, den Gesch├Ąftsbetrieb der auf den Verkauf von B├╝roartikeln spezialisierten Gesellschaft langfristig fortzuf├╝hren, konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden", teilte der Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. "Nach der Er├Âffnung des Insolvenzverfahrens soll nun der geordnete R├╝ckzug aus dem Markt durch Abverkauf der Ware in den Filialen angetreten werden."