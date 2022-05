SAP verzichtet an Freitagen auf Konferenzen

Mehr Luft am Freitag? Der Softwarekonzern SAP will k├╝nftig vor dem Wochenende auf Konferenzen und Telefonschalten verzichten. Der Schritt soll bereits Mitte Mai kommen.

"Wir durchlaufen die Arbeitswoche in H├Âchstgeschwindigkeit; was aber auf der Strecke bleibt, ist die M├Âglichkeit, intensiv an Dingen zu arbeiten, Neues zu lernen oder in einer Mittagspause durchzuatmen."