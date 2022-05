Aktualisiert am 05.05.2022 - 13:11 Uhr

Inflationsrate in der TĂĽrkei springt auf fast 70 Prozent

Die Menschen in der Türkei können sich immer weniger für ihr Geld leisten. Die Teuerungsrate zog im April weiter an, sie liegt bei nunmehr 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Experten gehen davon aus, dass sie tatsächlich noch höher ist.

In der Türkei sind die ohnehin schon hohen Verbraucherpreise im April weiter in die Höhe geschnellt. Die Inflationsrate stieg auf 69,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Statistikamtes hervorgeht. Dies ist der stärkste Anstieg der Verbraucherpreise seit Februar 2002.